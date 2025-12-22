Αγρότες στη Χαλκίδα: Έκλεισαν ξανά την Υψηλή Γέφυρα - «Θα δώσουμε κυκλοφορία σε όλους τις γιορτές»

Συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις οι αγρότες, και σήμερα λίγο μετά τις 18:00 αποφάσισαν να κλείσουν για τρεις ώρες την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας

Μια πρώτη εικόνα δείχνει δεκάδες τρακτέρ να κινούνται με πομπή προς την είσοδο και να παρατάσσονται αποκλείοντας την πρόσβαση.

Όπως επισημαίνει το Orange Press Agency, μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ένα ασθενοφόρο, με συνοδό σε ΙΧ, για το οποίο άνοιξαν οι αγρότες τα τρακτέρ για να περάσει.

«Είναι η τελευταία κινητοποίηση που κάνουμε για αυτή την εβδομάδα. Γιατί Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα δώσουμε κυκλοφορία σε όλους έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τις γιορτές τους.

Τώρα τις κινητοποιήσεις που κάνουμε είναι για να σκληρύνουμε λίγο τη στάση μας, έτσι ώστε η κυβέρνηση να αρχίσει να μας παίρνει στα σοβαρά, ότι τα προβλήματά μας είναι διαχρονικά και πρέπει να τα λύσει» δήλωσε ο Βαγγέλης Ρουμπής, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριάδας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στο μπλόκο της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας.

Αγρότες: Σε ποια ζητήματα πρέπει να δώσει λύση η κυβέρνηση

Σύμφωνα με τον Βαγγέλη Ρουμπή τα σοβαρότερα ζητήματα στα οποία πρέπει να δώσει λύση η κυβέρνηση είναι «το αγροτικό πετρέλαιο, η κιλοβατώρα που μας καίει πάρα πολύ. Είναι η ευλογιά που δεν έχει κοιτάξει καθόλου. Είναι γύρω στα 2.200 κοπάδια που έχουν σφαγεί στην Ελλάδα.

Τα 16 από αυτά είναι στη Βόρεια Εύβοια, είναι στο δικό μας νομό. Πολλοί δεν έχουν αποζημιωθεί και αυτοί οι λιγοστοί που έχουν αποζημιωθεί έχουν πάρει μόνο τα μισά.

Και ένα άλλο που έχω να πω είναι ότι αποζημιώνει τα πρόβατα με 140 ευρώ το ένα, ενώ οι πραγματικές αγορές με τιμολόγια που έχουν κάνει πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι, κυμαίνονται στα 450 ευρώ».