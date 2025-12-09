Αγρότες στο Ηράκλειο καταγγέλλουν επίθεση με πλαστικές σφαίρες από την αστυνομία

Τραυματισμούς από πλαστικές σφαίρες που έριξε η αστυνομία, καταγγέλλουν αγρότες στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Κρήτης, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, προχώρησε στην καταγγελία ότι πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με τις εικόνες να προκαλούν σοκ.

Τραύμα που φέρεται να προήλθε από πλαστική σφαίρα | neakriti.gr

Μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» της ΚΡΗΤΗ TV, ο κ. Τριανταφυλλάκης περιέγραψε το κλίμα οργής στον χώρο των αγροτών: «Δεχτήκαμε επίθεση. Πώς μπορούσαμε να μείνουμε άπραγοι;», τόνισε.

Ο ίδιος έκανε λόγο για πάνω από δέκα τραυματίες, αρκετοί από τους οποίους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, και κατήγγειλε ότι η χρήση πλαστικών σφαιρών από τις αστυνομικές δυνάμεις δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Αναφερόμενος στην αναστάτωση που έχει προκληθεί για τις πολυήμερες σχολικές εκδρομές, υπογράμμισε την αγωνία μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών, σημειώνοντας ότι οι αγρότες κατανοούν την κατάσταση αλλά δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, καθώς ο κόσμος έχει φτάσει στα όριά του λόγω των πολιτικών της κυβέρνησης.

Ο κ. Τριανταφυλλάκης συμπλήρωσε με έντονο ύφος: «Θυσιαζόμαστε για τα δίκαια αιτήματά μας» και επισήμανε ότι η Κρήτη στηρίζει την οικονομία της στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Παράλληλα, σημείωσε με ένταση: «Να τα χέρια μας… να μας κλείσει όλους φυλακή ο κ. Χρυσοχοΐδης».

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με το μπλόκο των Χανίων και τον κ. Βερυκάκη, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται από κοινού.