Επεισόδια στο Ηράκλειο με τους αγρότες και τα ΜΑΤ: Δακρυγόνα, πέτρες και πολιορκία στο αεροδρόμιο

Στο ζενίθ η ένταση ανάμεσα στους αγρότες και τα ΜΑΤ, καθώς οι Κρητικοί παραγωγοί στο Ηράκλειο προχωρούν σε αποκλεισμό του αεροδρομίου, με τις δυνάμεις τις αστυνομίας να επιχειρούν απώθηση με δακρυγόνα.

Η κάμερα του MEGA βρέθηκε στο σημείο, όπου η ρεπόρτερ δυσκολευόταν να αναπνεύσει από τα χημικά στον αέρα. Απτόητοι από τη χρήση δακρυγόνων, οι αγρότες πέταξαν κοτρώνες στους δρόμους πρόσβασης προς το αεροδρόμιο, κόβοντας έτσι την κίνηση των οχημάτων.

«Δεν θέλουμε επεισόδια. Ο κόσμος δεν σταματά. Θέλουμε να πάμε όσο πιο κοντά γίνεται στο αεροδρόμιο. Όχι να μπούμε μέσα στο αεροδρόμιο, αλλά στον κυκλικό κόμβο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Βασίλης Μανουράς στην ΚΡΗΤΗ ΤV.

Αγρότες: «Θα αποκλειστεί το αεροδρόμιο, δεν θέλουμε επεισόδια»

«Είναι ξεκάθαρο. Θα αποκλειστεί το αεροδρόμιο». Εντός 10 λεπτών είχε έρθει και η απάντηση της αστυνομίας στην ομάδα των αγροτών στην Λεωφόρο Σενετάκη. Πάντως δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και να προχωρήσουν μέχρι τον κυκλικό κόμβο.

Μετά τη μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 11:00 το πρωί στο Παγκρήτιο Στάδιο, το οποίο είχε οριστεί ως σημείο εκκίνησης, λίγο πριν από τις 12:00 ξεκίνησε η πορεία των αγροτών και κτηνοτρόφων, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι, από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, προχώρησαν στον αποκλεισμό του αεροδρομίου και από τις δύο εισόδους:

Από τη λεωφόρο Σενετάκη , στο σημείο εξόδου από τον Βόρειο Οδικό Άξονα (ΒΟΑΚ)

Από τη λεωφόρο Ικάρου, στη Νέα Αλικαρνασσό, στο ύψος της ΣΕΑΠ.