Αγρότες στον Ε65: «Ελπίδα είναι αυτό που γίνεται εδώ» - Στο 7% ο αγροτικός πληθυσμός

Στη Θεσσαλία, οι κινητοποιήσεις των αγροτών παραμένουν δυναμικές και αδιάκοπες. Στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στην Καρδίτσα, εκατοντάδες τρακτέρ έχουν παραταχθεί, ενώ στον χώρο έχουν στηθεί κιόσκια και σκηνές.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν, δείχνοντας ότι η μάχη τους δεν είναι πρόσκαιρη αλλά βαθιά ριζωμένη στην ιστορία και την ανάγκη επιβίωσης.

Η συμμετοχή είναι πολυγενεακή. Νέοι και παλιοί βρίσκονται δίπλα-δίπλα, με τους μεγαλύτερους να βλέπουν στις σημερινές εικόνες μια αναβίωση των ιστορικών αγώνων.

Ο κ. Αχιλλέας, από την «παλιά φρουρά», μιλώντας στην κάμερα του Orange Press Agency, τόνισε: «Από το 1975 που έγινε το μεγάλο συλλαλητήριο εδώ στην Καρδίτσα, για πρώτη φορά είδαμε τα ΜΑΤ και τις κλούβες... Από κει βγήκαν και τα τραγούδια του (Θωμά) Μπακαλάου, που τραγούδησε ο Παπακωνσταντίνου, 'Τα αγροτικά'. Και στη φωτογραφία, στον δίσκο τον 45άρη είναι και το χωριό μας μπροστά».

Συγκρίνοντας τις εποχές, ο ίδιος σημείωσε: «Από τότε, πολλά συλλαλητήρια, Βιοκαρπέτ, Λάρισα, τεράστια συλλαλητήρια όπως το 1975, 1978 ή το 1996 με τεράστια συμμετοχή από την Καρδίτσα. Ο αγροτικός πληθυσμός τότε ήταν στο 30%, ενώ τώρα έχει πέσει στο 7%, μεταξύ αυτών και μεγάλης ηλικίας».

Παρά τις δυσκολίες, ο κ. Αχιλλέας βλέπει ελπίδα στη νέα γενιά: «Ο κύριος σκοπός είναι η εξόντωση. Αυτός ο αγώνας που κάνουμε τώρα είναι τεράστιος, αλλά πρέπει να φέρει και ανατροπές. Εκεί είναι η ιστορία. Έχουν 'κοπεί' όλοι οι αγρότες. Άλλος λιγότερο άλλος περισσότερο. Μέσα από τον αγώνα μονάχα.

Οι νέοι αναγκάζονται να σηκωθούν να φύγουν. Ελπίδα είναι αυτό εδώ. Είναι από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια που έχουμε κάνει».

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα στήριξης στους νεότερους: «Συγχαρητήρια στα παιδιά όλα, τους νέους που αγωνίζονται για να ανατρέψουν αυτό το κλίμα».

Οι εικόνες από την Καρδίτσα δείχνουν ότι ο αγροτικός κόσμος, παρά την πίεση και την «εξόντωση» που βιώνει, εξακολουθεί να διεκδικεί με πάθος. Και αυτή τη φορά, η ελπίδα για αλλαγή φαίνεται να βρίσκεται στα χέρια της νέας γενιάς.