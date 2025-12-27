Αγρότες: Στους δρόμους και την Πρωτοχρονιά - Από τις 12:00 κλείνει η Εθνική οδός στο ρεύμα προς Αθήνα

Οι αγρότες αποφασίζουν σήμερα Σάββατο (27/12) με συνελεύσεις τους πώς θα κινηθούν τις επόμενες ημέρες. Το μεσημέρι του Σαββάτου κλείνει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα, στο βασικό μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ ανοιχτό θα παραμένει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς που θα επιστρέψουν μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Την ίδια στιγμή στα τελωνεία των Ευζώνων και του Προμαχώνα έχει προγραμματιστεί αποκλεισμός σήμερα, και ο κόμβος της Χαλκηδόνας κλείνει ξανά για τρεις ώρες το απόγευμα.

Επιπλέον, η αερογέφυρα στη Νίκαια θα κλείσει το Σάββατο, τη στιγμή που οι αγρότες ετοιμάζουν τις προτάσεις τους για τη σημερινή σύσκεψη. Στη Λάρισα θα υπάρχει εκτροπή των οχημάτων στο ύψος του Πλατύκαμπου ενώ η αερογέφυρα που δόθηκε την Τετάρτη στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να διευκολύνει σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων, θα κλείσει εκ νέου, ενώ αναμένεται να ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τη Δευτέρα οι αγρότες τονίζουν ότι πρόκειται να κλείσουν τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ θα ανοίξουν και πάλι για να διευκολύνουν τους εκδρομείς. Την Πρωτοχρονιά, οι εκδρομείς θα μετακινηθούν όπως τα Χριστούγεννα, καθώς η αερογέφυρα θα είναι ανοιχτή και τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον κόμβο του Πλατυκάμπου που κινούνται από τη Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού και θα εισέρχονται πάλι στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο του Κιλελέρ.

Μάλγαρα: Στις 12:00 κλείνει η Εθνική οδός στο ρεύμα προς Αθήνα

Την ίδια ώρα, το Σάββατο, θα κλείσει επ’ αόριστον από τις 12:00 το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ οι αγρότες προγραμματίζουν νέες δράσεις των υπόλοιπων μπλόκων της Θεσσαλονίκης. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από την άλλη πλευρά, θα παραμείνει ανοιχτό.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στον συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου επί της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας μετά τις 15:00 για περίπου δύο με τρεις ώρες. Το Σάββατο θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη και στο Δερβένι και τα Πράσινα Φανάρια, ενώ στις 12:00 θα κλείσουν προσωρινά το τελωνείο των Ευζώνων χωρίς να έχει προγραμματιστεί η διάρκεια του αποκλεισμού.

Τέλος, οι αγρότες καλούν τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να σταθούν στο πλευρό τους και να προσέλθουν στο μπλόκο την Κυριακή προκειμένου να ανταλλάξουν ευχές και να πάρουν δύναμη ο ένας από τον άλλον.

Όπως όλα δείχνουν, λοιπόν, μετά την εορταστική περίοδο οι αγρότες θα σκληρύνουν τη στάση τους κλείνοντας ακόμη και παρακαμπτηρίους και λιμάνια.

Με συμβολικές δράσεις κλιμακώνουν Κυριακή και Δευτέρα οι αγρότες της Νίκαιας τις κινητοποιήσεις τους και από την Τρίτη επιστρέφουν στο μοτίβο των Χριστουγέννων για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Ο Ρίζος Μαρούδας, Πρ. Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, προειδοποίησε ότι «θα πιέσουμε την κυβέρνηση τις επόμενες ήμερες για να δοθούν λύσεις. Αν δεν λυθούν χρόνια προβλήματα δεν κάνουμε πίσω».

Οι αγρότες όπως υποστηρίζουν θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με την Κυβέρνηση όταν λάβουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματα τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης από τα 27 αιτήματα των αγροτών τα 20 είτε έχουν ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται υπό επεξεργασία, ενώ θα υπάρξουν μεταξύ άλλων παρεμβάσεις για φθηνότερο ρεύμα και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα» - Με ζεστή σούπα, Ξυλούρη και αποφασιστικότητα το μπλόκο της Καρδίτσας

Το ημερολόγιο δείχνει την τρίτη μέρα των Χριστουγέννων, αλλά για τους αγρότες της Καρδίτσας, το εορταστικό τραπέζι δεν στρώθηκε στα ζεστά σπιτικά τους, αλλά πάνω στην εθνική οδό.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, η εικόνα είναι σουρεαλιστική και στέλνει το δικό της μήνυμα: Χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα, στολισμένα με σημαίες, στέκουν σιωπηλοί φρουροί δίπλα σε μια μεγάλη, αυτοσχέδια τέντα που έχει μετατραπεί σε «στρατηγείο» και σαλόνι μαζί.

Μέσα στο κρύο του κάμπου, η μυρωδιά από τη ζεστή μοσχαρόσουπα που βράζει στο μεγάλο καζάνι σπάει την παγωνιά. Οι παραγωγοί, φορώντας τα χοντρά μπουφάν τους, μοιράζονται το φαγητό σε πλαστικά κεσεδάκια, τσουγκρίζουν ποτηράκια με τσίπουρο για να ζεσταθούν, ανταλλάσσουν ευχές και συζητούν για την επόμενη μέρα.

Η μουσική παίζει δυνατά, με τον Νίκο Ξυλούρη και λαϊκά τραγούδια να έχουν την τιμητική τους. Οι αγρότες πέρασαν τα Χριστούγεννα εδώ, ανάβοντας φωτιές και καλώντας τις οικογένειές τους στην άσφαλτο, στέλνοντας μήνυμα ενότητας.

Δείτε το βίντεο του Orange Press Agency:

«Περιμένουμε την κυβέρνηση να σοβαρευτεί»

Πίσω από τη γιορτινή ατμόσφαιρα, όμως, υπάρχει η αγωνία για την επόμενη μέρα. Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας, μιλώντας από το μπλόκο, έδωσε το στίγμα των προθέσεων του αγροτικού κόσμου, καλώντας την κυβέρνηση σε ουσιαστικό διάλογο και όχι σε τακτικισμούς.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα. Περιμένουμε την κυβέρνηση να αφήσει όλα αυτά τα τεχνάσματα και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για να στρέψει την κοινωνία ενάντια στους αγρότες, κάτι που δεν έχει καταφέρει», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Orange Press Agency ο κ. Τζέλλας.

Ο ίδιος τόνισε πως οι προσπάθειες διάσπασης των μπλόκων έχουν πέσει στο κενό και απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία και λύσεις: «Την καλούμε [την κυβέρνηση] να σταθεί στο ύψος της, να είναι ψύχραιμη, να δώσει λύσεις στα προβλήματα που έχουμε, έτσι ώστε να πάμε σε ένα τραπέζι διαλόγου για να λυθούν».

Με το βλέμμα στην κλιμάκωση

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στον Ε65 βρίσκονται περίπου 3.000 τρακτέρ. Ωστόσο, οι αγρότες έχουν επιλέξει να κρατήσουν ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας, επιτρέποντας την ομαλή διέλευση των εκδρομέων των εορτών, θέλοντας να δείξουν ότι ο αγώνας τους δεν στρέφεται κατά των πολιτών.

Με το 2026 να βρίσκεται προ των πυλών, οι αγρότες της Καρδίτσας παραμένουν στις επάλξεις.