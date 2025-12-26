Σενάρια κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων εξετάζουν οι αγρότες - Τι σχεδιάζουν για Πρωτοχρονιά

Προς κλιμάκωση φέρεται να «κλείνουν» οι αγρότες, και αύριο το μεσημέρι (27/12) αναμένεται να πάρουν τις περαιτέρω αποφάσεις τους στη σύσκεψη στη Νίκαια.

Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι τα όσα εξαγγέλθηκαν μέχρι σήμερα δεν απαντούν στο σύνολο των αιτημάτων τους.

«Βλέπουμε μια αδιαλλαξία από την κυβέρνηση. Έχουμε σχεδόν ένα μήνα στο δρόμο και οτ μόνο που βλέπουμε από αυτή την κυβέρνηση είναι ένα επικοιωνιακό παιχνίδι. Προσπαθεί μεκάθε τρόπο να στρέψει μια κοινωνία απέναντι μας», δήλωσε ο Κώστας Χατζής, Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στον Alpha.

«Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει στα σοβαρά ότι ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται να ικανοποιηθούν αιτήματα, που έχουμε καταθέσει 14 και δεν έχουν απαντήσει σε κανένα», προσέθεσε ο Εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Μπλόκου Νίκαιας κύριος Μαρούδας.

Αγρότες: Τι αναμένεται συζητηθεί στη σύσκεψη στη Νίκαια

Το σενάριο που εξετάζουν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας είναι να αποκλείσουν και πάλι τις Εθνικές Οδού.

Το παραπάνω θα αποφασιστεί αύριο στη γενική συνέλευση στις 12:30 στη Νίκαια.

Διαβάστε επίσης: Ρεβεγιόν στα Μπλόκα: Η Νίκαια γράφει την επόμενη μέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων

Η σύσκεψη αυτή είναι προάγγελος της πανελλαδικής σύσκεψης που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή», αναφέρουν σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες, υπογραμμίζοντας ότι εκεί θα αποφασιστεί αν και πώς θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Μεταξύ των ενεργειών που έχουν σχεδόν αποφασιστεί είναι η παρουσία των αγροτών στα διόδια του Μακρυχωρίου την Κυριακή, με στόχο «να τα ανοίξουν προκειμένου να διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων».

Μέχρι και την Κυριακή, πάντως, η κυκλοφορία δεν αναμένεται να εμποδιστεί πλήρως. Όπως διευκρινίστηκε, «θα παραμείνουν ανοιχτές κάποιες λωρίδες κυκλοφορίας, με παρουσία τρακτέρ σε άλλα σημεία», γεγονός που καθησυχάζει τους ταξιδιώτες των ημερών.

Στο μεταξύ, από το μπλόκο της Νίκαιας δεν επετράπη γενικά η διέλευση οχημάτων, με εξαίρεση ορισμένα Ι.Χ. που πέρασαν παραμονή και προπαραμονή Χριστουγέννων. Επιπλέον, έπειτα από συνεννόηση των αγροτών με την Τροχαία, άνοιξε η γέφυρα πάνω από το μπλόκο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των εκδρομέων.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα «να ομαλοποιηθεί η ροή και να αποσυμφορηθεί ο κόμβος του Πλατυκάμπου, όπου καταγραφόταν ο μεγαλύτερος όγκος κίνησης». Ωστόσο, αργότερα η γέφυρα έκλεισε για περίπου τρεις ώρες, προκειμένου να τοποθετηθούν τσιμεντένια στηθαία, εξέλιξη που, σύμφωνα με τους αγρότες, «καταγγέλθηκε ως απολύτως ακατανόητη κίνηση».

Η Νίκαια θεωρείται το «βαρόμετρο» του αγροτικού κόσμου, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας και συγκεντρώνει τον περισσότερο κόσμο.

Μάλγαρα: Σήμερα το απόγευμα σύσκεψη αγροτών

Στα Μάλγαρα, όπου επίσης προγραμματίζεται σύσκεψη, τα διόδια παραμένουν ανοιχτά και η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Η κίνηση τις ημέρες των Χριστουγέννων ήταν περιορισμένη, καθώς «όσοι εκδρομείς ήταν να φύγουν, έφυγαν τις προηγούμενες ημέρες», ενώ και η επιστροφή αναμένεται να γίνει ομαλά.

Θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα σύσκεψη στα Μάλγαρα. Πρόθεση των αγροτών είναι να παραμείνει ανοιχτό αύριο το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για να επιστρέψουν με ασφάλεια οι εκδρομείς. Ωστόσο, στόχος είναι να κλείσει το ρεύμα προς Αθήνα αύριο (27/12) από τις 12 το μεσημέρι.

Παράλληλα, σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Χαλκηδόνα, όπου θα αποφασίσουν πόσες ώρες θα κλείνουν από αύριο συμβολικά την παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Αύριο θα γίνει σύσκεψη και στο μπλόκο Δερβενίου, ενώ την Κυριακή οι αγρότες θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό.

Το Σάββατο (27/12) το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο θέατρο Επανομής, με τη συμμετοχή και άλλων.

Τι σχεδιάζουν οι αγρότες για την Πρωτοχρονιά

Διευκόλυνση για τους εκδρομείς σκέφτονται οι αγρότες, χωρίς αυτό να σημαίνει διακοπή των κινητοποιήσεων.

Ο Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, τόνισε στην ΕΡΤ: «Εμείς την Πρωτοχρονιά θα διευκολύνουμε όσο μπορούμε και στα μέτρα των δυνατοτήτων μας, παραχωρώντας λωρίδες από το εθνικό δίκτυο.

Το μπλόκο της Νίκαιας είναι ένα τεράστιο μπλόκο. Το επιβατικό κοινό να πάει στους τόπους που έχει επιλέξει, να μείνει με τους ανθρώπους που θέλει να περάσει τις γιορτές. Αλλά να ξέρετε, υπάρχουν και κάποιες αποφάσεις της αστυνομίας, όπως με τα τσιμεντένια στηθαία που κλείσανε 4 ώρες τον δρόμο χωρίς να έχουν ειδοποιήσει κανέναν, οι οποίες πραγματικά είναι ανεξήγητες».