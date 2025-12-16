Μενού

Αγρότες: Τι δεν ζήτησαν από τον Πρωθυπουργό

Προκάλεσε μεγάλη εντύπωση η σπάνια κίνηση των κινητοποιημένων αγροτών να αρνηθούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό την περασμένη Δευτέρα.

αγρότες Νίκαια
Σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια | In Time / Γιώργος Κυδώνας
Το ραντεβού είχε κλειστεί δημόσια. Μια πρώτη εκτίμηση, έλεγε ότι λόγω της ιδιομορφίας των φετινών κινητοποιήσεων, που όλα τα μπλόκα είναι ίσα μεταξύ ίσων και δεν έχει ξεχωρίσει μια διευθυντική ομάδα, οι αγρότες δεν ήταν έτοιμοι για μια τέτοια συνάντηση.

Οι εν συνεχεία εξελίξεις ήλθαν να απορρίψουν την εκτίμηση αυτή: Ο ΥΠΑΑΤ σε συνέντευξή του κάλεσε τους αγρότες να προσέλθουν σε διαπραγμάτευση με την υπόσχεση ότι έχει να τους προτείνει ένα πακέτο μέτρων που ανταποκρίνεται στα αιτήματά τους.

ο πιο ενδιαφέρον, είναι το που βρέθηκαν τα χρήματα για μια τέτοια κίνηση; Μα φυσικά από όσα περίσσεψαν από τη μειωμένη λόγω ελέγχων καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

 

