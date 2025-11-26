Αγρότες ξανά στους δρόμους: Νέα μπλόκα από τις 30 Νοεμβρίου σε όλη την Ελλάδα

Νέες κινητοποιήσεις με συντονισμένα μπλόκα οργανώνουν αγρότες όλης της επικράτειας μετά την απόφαση των Ομοσπονδιών και των Αγροτικών Συλλόγων από τον Εβρο ως την Κρήτη στην σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Κυριακή στη Νίκαια.

Τα νέα μπλόκα θα στηθούν πανελλαδικώς από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου ενώ σε όλη τη χώρα πραγματοποιούνται συσκέψεις, περιοδείες και άλλες δράσεις, οι οποίες θα στηρίξουν τις μεγάλες κινητοποιήσεις που λάβουν χώρα το επόμενο διάστημα.

Οι αγρότες συνεχίζουν να διεκδικούν τα σοβαρά αιτήματα που προωθούν εδώ και έναν χρόνο που αφορούν την μείωση του υπέρογκου κόστους παραγωγής, την προστασία από τις φυσικές καταστροφές, τις δίκαιες αποζημιώσεις που θα καλύπτουν το 100% των ζημιών, αλλά και τιμές στα προϊόντα οι οποίες θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής ώστε να μπορέσουν να επιβιώνουν εκείνοι και οι οικογένειές τους.

Παράλληλα απαιτούν από την κυβέρνηση να καταβληθούν οι οφειλές για επιδοτήσεις και προγράμματα αλλά και να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Αγρότες από όλη την Ελλάδα προετοιμάζονται για τις μαζικές κινητοποιήσεις

Η διάθεση μαζικής κινητοποίησης στους δρόμους αναδείχθηκε στη χθεσινή σύσκεψη των Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων της επαρχίας της Ελασσόνας.

Την ίδια ώρα, στον νομό Καρδίτσας τα τρακτέρ βρίσκονται στις πλατείες των χωριών και αυξάνονται μέρα με τη μέρα, ενώ η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων διοργανώνει την Τετάρτη σύσκεψη για το πως θα κινηθούν οι κινητοποιήσεις.

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας (ΕΟΑΣΛ) καλεί όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού σε σειρά συσκέψεων ενόψει της μεγάλης κλιμάκωσης που οργανώνεται στο κόμβο της Νίκαιας Λάρισας τις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, από κοινού με τους Αγροτικούς Συλλόγους της περιοχής του Τυρνάβου η ΕΟΑΣΛ καλεί σε σύσκεψη την Τετάρτη, στις 8 μ.μ., στο Αργυροπούλι, αύριο Πέμπτη στις 12 μ., στα Πλατανούλια. Την Παρασκευή 28 Νοέμβρη συσκέψεις θα γίνουν στο Δαμάσι και στον Αμπελώνα, στις 12 μ. και 7 μ.μ., αντίστοιχα.

Επίσης, ανάλογη σύσκεψη θα γίνει την Τετάρτη, στις 7 μ.μ., στη Γλαύκη. Τέλος, την Κυριακή 30 Νοέμβριου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη της Ομοσπονδίας στις 7 μ.μ., στον Τύρναβο.