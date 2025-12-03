Μενού

Αγρότες: Ξύλο και δακρυγόνα από τα ΜΑΤ στο μπλόκο του Κιάτου

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και αγροτών στο μπλόκο του Κιάτου, με ρίψη δακρυγόνων και ξύλο.

Ένταση μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ
Μεγάλη ένταση σημειώθηκε ανάμεσα σε αγρότες και ΜΑΤ, νωρίτερα στον Κόμβο του Κιάτου, όπου έχει στηθεί νέο μπλόκο, όσο οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται σε όλη την επικράτεια.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, oι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεπλάκησαν με τις αστυνομικές δυνάμεις όταν επιχείρησαν να αποκλείσουν την Εθνική Οδό.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη ρίψη δακρυγόνων κατά των διαδηλωτών, ενώ λίγο αργότερα η ένταση κατευνάστηκε.

Η Εθνική Οδός Πατρών – Κορίνθου έχει κλείσει στο ρεύμα προς Αθήνα.

 

