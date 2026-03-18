Αγροτικό όχημα έπεσε σε γκρεμό 5 μέτρων στην Κρήτη – Tα δέντρα έσωσαν το ηλικιωμένο ζευγάρι

Ένα πραγματικό θαύμα εκτυλίχθηκε νωρίτερα σήμερα στον Ασκορδαλό Χανίων, όταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι κατάφερε να βγει ζωντανό από μια πτώση που θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, το αγροτικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό βάθους 5 μέτρων. Η ζωή τους κρεμάστηκε κυριολεκτικά από μια κλωστή- ή μάλλον από τα κλαδιά των δέντρων- καθώς το όχημα σταμάτησε την πτώση του στην πυκνή βλάστσηση πριν φτάσει στο βάυος του βαράθρου.

Στο σημείο έφτασαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής με έξι άνδρες, οι οποίοι με μια προσεκτική επιχείρηση απεγκλώβισαν το ζευγάρι. Οι δύο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, έχοντας ως μοναδικό ενθύμιο από το σοκαριστικό ατύχημα την απίστευτη τύχη τους.