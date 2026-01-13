Αγροτικός Σύλλογος Δυτικής Αχαΐας για αγρότες στο Μαξίμου: «Εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους»

Ανακοίνωση που στρέφεται ενάντια στους αγρότες που συμμετείχαν στην συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξέδωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Δυτικής Αχαΐας και η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Δυτικής Αχαΐας, κατηγορώντας τους ότι δεν σεβάστηκαν τις αποφάσεις τους.

Στην ανακοίνωση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναφέρεται: «Σήμερα και χωρίς καμία συνεννόηση και ενημέρωση μάθαμε ότι 2 μέλοι της συντονιστικής επιτροπής κινούμενα μεμονωμένα και υποκινούμενα κομματικά αποφάσισαν να παρευρεθούν στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό μη σεβόμενα την γραμμή που είχαμε αποφασίσει από κοινού από την αρχή των κινητοποιήσεων.

Δηλώνουμε ότι δεν εκπροσωπούν κανέναν άλλο παρα μόνο τον εαυτό τους. Οι αγρότες της δυτικής αχαΐας και οι κτηνοτρόφοι τάσονται 100% με τις αποφάσεις της πανελλαδικής.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν θα διασπαστούν όσο και να το προσπαθούν οι κυβερνητικοί χειρισμοί. Είμαστε όλοι μαζί μία γροθιά για την επιβίωσή μας όσοι “εφιάλτες” και να φανερωθούν»