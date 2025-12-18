Αγρότης στην Αμοργό έστησε μόνος του μπλόκο: «Το τρακτέρ είναι στο δρόμο, μόνο του αλλά μάχιμο»

Ένας τολμηρός αγρότης από την Αμοργό, αποφασισμένος να συμμετάσχει στις μαζικές κινητοποιήσεις των συναδέλφων του με το δικό του τρόπο, πήρε την απόφαση να στήσει μόνος του μπλόκο στο νησί.

Ο Ευάγγελος Βλαβιανός αποφάσισε να συμμετάσχει συμβολικά στις κινητοποιήσεις, μπλοκάροντας με το τρακτέρ του τον κεντρικό δρόμο που συνδέει την Αιγιάλη με τα Θολάρια και τοποθετώντας κώνους.

Όπως εξήγησε δεν θέλει να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα και έτσι κλείνει για κάποια ώρα τον δρόμο με συμβολικό σκοπό: «Το τρακτέρ είναι στο δρόμο, μόνο του αλλά μάχιμο», είπε στέλνοντας το δικό του μήνυμα, εμφανιζόμενος στον Mega.

O αγρότης, όπως επισήμανε καλλιεργεί φάβα στην Αμοργό και για εκείνον είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να συνεχίσει να καλλιεργεί, διατηρώντας την παράδοση του τόπου: «Είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε τον πρωτογενή τομέα που έχει εκλείψει, εγώ έχω υποχρέωση να κρατήσω αυτή την παραδοσιακή καλλιέργεια», είπε.