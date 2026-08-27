Αχαΐα: Ανήλικος έπεσε από τα 4 μέτρα στο κενό, μετά από υποχώρηση κάγκελου

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Δυτική Αχαΐα το βράδυ της Τετάρτης (26/08), όταν υποχώρησε ένα κάγκελο κοντά σε τουριστική εγκατάσταση, με αποτέλεσμα ένας 14χρονος να βρεθεί στο κενό και να καταλήξει στο έδαφος από ύψος περίπου 4 μέτρων.
Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που έφτασε στο σημείο, μετέφερε με ασφάλεια το παιδί στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έσπευσε για να το παραλάβει.
Ο 14χρονος οδηγήθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών όπου και διαπιστώθηκε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του. Υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων και αναμένεται, ίσως ακόμα και σήμερα να πάρει εξιτήριο.
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