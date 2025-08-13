Αχαΐα: Βίντεο ντοκουμέντο στο μικροσκόπιο για τη φωτιά στα Άνω Συχαινά - Δείχνει ύποπτες κινήσεις

Σοβαρές ενδείξεις ότι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες (12/08) στα Άνω Συχαινά δεν ήταν τυχαία εξετάζουν οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που επικαλείται η ΕΡΤ.

Το ενδεχόμενο του βραχυκυκλώματος σε καλωδιώσεις έχει αποκλειστεί, ενώ αποκαλύπτεται πως η φωτιά αυτή δεν είχε καμία σχέση με το πύρινο μέτωπο στη βιομηχανική περιοχή των Πατρών.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται βίντεο ντοκουμέντο που φέρεται να καταγράφει ύποπτες κινήσεις λίγο πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Το υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές δείχνει όχημα με δύο άτομα να κινούνται ύποπτα στην περιοχή, ενώ υπάρχουν αναφορές για μετακίνηση με μηχανάκι από τους φερόμενους ως δράστες.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική συνεργάζονται στενά για την ανάλυση του βίντεο και την ταυτοποίηση των προσώπων.

Η περιοχή παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές.