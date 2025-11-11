Αχαΐα: Ελεύθεροι οι δύο 15χρονοι που πούλησαν κάνναβη σε 13χρονο μαθητή - Ο ένας με περιοριστικούς όρους

Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά την απολογία τους ενώπιον του Ανακριτή, οι δύο 15χρονοι για το περιστατικό αγοραπωλησίας κάνναβης σε σχολείο στη δυτική Αχαΐα, που είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει ένας 13χρονος μαθητής -μετά από χρήση- εντός του σχολικού χώρου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ένας 15χρονος αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ο 13χρονος, που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο, είχε αφεθεί ελεύθερος με προφορική εντολή του Εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται, πως και οι τρεις μαθητές Γυμνασίου είχαν συλληφθεί το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής στην Κάτω Αχαΐα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών, της χρήσης ναρκωτικών και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Επιπλέον, συνελήφθησαν πέντε γονείς των ανήλικων κατηγορούμενων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από ενημέρωση της διευθύντριας και εκπαιδευτικών, το μεσημέρι της Παρασκευής ένας 13χρονος μαθητής έκανε χρήση κάνναβης μέσα σε Γυμνάσιο της Δυτικής Αχαΐας, κατά την διάρκεια της λειτουργίας του, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει έντονους σπασμούς και να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας.

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 13χρονος, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από τους δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των 15 ευρώ. Ο μαθητής μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο 15χρονους κατηγορούμενους. Σε έρευνες, που διενεργήθηκαν στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε γονέων των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους, σε συνέχεια της διαπίστωσης ότι δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της εγκληματικής δραστηριότητας των παιδιών τους.