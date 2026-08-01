Αχαΐα: Ήχησε το 112 για εκκένωση των περιοχών Νέος Ερινέος και Αρραβωνίτσα

Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Νέος Ερινέος και Αρραβωνίτσα Αχαΐας καλώντας τους να απομακρυνθούν απ' αυτές λόγω φωτιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Νεραντζιές της Αιγιαλείας.
Τα μηνύματα αναφέρουν: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Νέος Ερινέος απομακρυνθείτε προς Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αρραβωνίτσα της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε μέσω της 28ης επαρχιακής οδού προς Σελιανίτικα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».
- Μίνα Καραμήτρου: Αποχαιρέτησε το OPEN - Οι ατάκες του Στραβελάκη για τη συνεργασία τους
- Τι προκαλεί τρόμο για τα ΑΙ γυαλιά του Άδωνι Γεωργιάδη
- Νάντια Μπουλέ: Περικυκλωμένη από ψάρια - «Δεν πιστεύω να ήταν λαγοκέφαλοι;» τη ρώτησαν
- Oι millennials παίρνουν αποστάσεις από τους γονείς τους και υπάρχει λόγος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.