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Αχαΐα: Ήχησε το 112 για εκκένωση των περιοχών Νέος Ερινέος και Αρραβωνίτσα

Δύσκολη νύχτα και στην Αχαΐα με το 112 να καλεί τους κατοίκους των περιοχών Νέος Ερινέος και Αρραβωνίτσα εξαιτίας της φωτιάς στην περιοχή Νεραντζιές της Αιγιαλείας

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Επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς | eurokinissi
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Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Νέος Ερινέος και Αρραβωνίτσα Αχαΐας καλώντας τους να απομακρυνθούν απ' αυτές λόγω φωτιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Νεραντζιές της Αιγιαλείας.

Τα μηνύματα αναφέρουν: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Νέος Ερινέος απομακρυνθείτε προς Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αρραβωνίτσα της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε μέσω της 28ης επαρχιακής οδού προς Σελιανίτικα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

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