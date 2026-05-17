Αχαΐα: Καταγγελίες για άνδρα που κυκλοφορούσε έξαλλος με αλυσοπρίονο στα χέρια

Αναστάτωση στο χωριό Μετόχι της Αχαΐας το πρωί της Κυριακής 17/5. Κάτοικοι κατήγγειλαν πως συγχωριανός του σε έξαλλη κατάσταση κυκλοφορούσε στο χωριό με ένα αλυσοπρίονο στα χέρια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24.news πρόκειται για άτομο που και στο παρελθόν είχε απασχολήσει την Αστυνομία, γνωστό στην περιοχή για την «δράση» του.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να τον «αφοπλίσουν» και να τον ηρεμήσουν.