Αχαρνές: Επίθεση σε υπάλληλο καθαριότητας - Του πέταξαν πέτρα στο κεφάλι

Μια ακόμη επίθεση κατά υπαλλήλου καθαριότητας συνέβη σήμερα, αυτή τη φορά έξω από τον καταυλισμό στην Αυλίζα Αχαρνών, όταν υπάλληλος δέχτηκε επίθεση με πέτρα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το χρονικό

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, το απορριμματοφόρο του δήμου Αχαρνών είχε σταματήσει στην στάση ΙΣΙΔ και οι υπάλληλοι άδειαζαν τους κάδους, όταν δέχτηκαν αρχικά λεκτική επίθεση από τέσσερις Ρομά, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Στη συνέχεια ένας από τους επιβάτες των αυτοκινήτων πέταξε μια πέτρα με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν από τους υπαλλήλους στο κεφάλι.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι δράστες αναζητούνται.