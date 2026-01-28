Μενού

Αχαρνές: Φωτιά σε τρία αυτοκίνητα τα ξημερώματα - Έρευνα για τα αίτια

Στις φλόγες τυλίχτηκαν τα ξημερώματα τρία αυτοκίνητα στις Αχαρνές | Action24
Στις φλόγες τυλίχθηκαν τρία οχήματα στην περιοχή των Αχαρνών σήμερα, Τετάρτη (28/01), τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το Action24, η φωτιά είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς το ένα εκ των οχημάτων.

Στο σημείο μετέβη η Πυροσβεστική Υπηρεσία και επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Παραμένει άγνωστη η αιτία της φωτιάς και το ανακριτικό της Πυροσβεστικής κάνει έρευνα σχετικά με την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

 

