Αχαρνές: Φωτιά σε τρία αυτοκίνητα τα ξημερώματα - Έρευνα για τα αίτια

Στις φλόγες τυλίχθηκαν τρία οχήματα στην περιοχή των Αχαρνών σήμερα, Τετάρτη (28/01), τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το Action24, η φωτιά είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς το ένα εκ των οχημάτων.

Στο σημείο μετέβη η Πυροσβεστική Υπηρεσία και επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Παραμένει άγνωστη η αιτία της φωτιάς και το ανακριτικό της Πυροσβεστικής κάνει έρευνα σχετικά με την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.