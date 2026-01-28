Αχαρνές: Φωτιά σε τρία αυτοκίνητα τα ξημερώματα - Έρευνα για τα αίτια

Στις φλόγες τυλίχθηκαν τρία οχήματα στην περιοχή των Αχαρνών σήμερα, Τετάρτη (28/01), τα ξημερώματα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το Action24, η φωτιά είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς το ένα εκ των οχημάτων.
Στο σημείο μετέβη η Πυροσβεστική Υπηρεσία και επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Παραμένει άγνωστη η αιτία της φωτιάς και το ανακριτικό της Πυροσβεστικής κάνει έρευνα σχετικά με την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
- Θανατηφόρο δυστύχημα στη Ρουμανία: Νεκροί Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ σε τροχαίο καθ' οδόν για Γαλλία
- Σαββίδης: «Τα παιδιά του ΠΑΟΚ είναι δικά μας παιδιά, δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του»
- Tελικά πόσο κόστισε και πόσα έβγαλε ο «Καποδίστριας»;
- Ελένη Βουλγαράκη: Τέλος από το πλευρό του Φάνη Λαμπρόπουλου στο ραδιόφωνο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.