Αχιλλέας Μπέος: «Εγώ έχω πάει και με μαύρες σε μικρή ηλικία - Πώς είμαι ρατσιστής;»

Ο Αχιλλέας Μπέος ήταν καλεσμένος το βράδυ της Πέμπτης (30/10) στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον Τετέη, το οποίο χαρακτήρισε «στημμένο».

«Μπορείτε να ρωτήσετε και τον ίδιο τι έχει γίνει, τον παρασύρανε. Ήταν μια στημένη στιγμή, είχαν βάλει και παρακάμερα εκεί γιατί ξέρουν τις αντιδράσεις μου, ήταν ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό και σου λέει κάποια στιγμή θα έχει την έκρηξη ο Μπέος και θα διεκδικήσουμε το παιχνίδι στα χαρτιά, όπως και τελικά έγινε.

Κέρδισαν το παιχνίδι στα χαρτιά κα μηδενίστηκε ο Βόλος και πήραν τρεις βαθμούς, άσχετα αν έπεσαν, γιατί εμείς είχαμε καλύτερη ομάδα», είπε αρχικά ο Αχιλλέας Μπέος.

«Δεν έγινε καν έτσι όπως το παρουσίασαν. Εγώ ήμουν στον πάγκο εκείνη την ημέρα κι έχει πέσει ο Τετέη, που οφείλω να πω ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένα τεράστιο ταλέντο, και ο φίλος μου ο Γιοβάνοβιτς που είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, τον αδικεί που δεν τον έχει καλέσει στην Εθνική.

Πέφτει κάτω και λέω στον διαιτητή σε τρίτο πρόσωπο "σε κοροϊδεύει, δεν είναι φάουλ, όπως πέφτει η μαϊμού". Το πήραν και το έκαναν αλλιώς…

Βέβαια τώρα έχουμε δικαστήριο, το οποίο θα κρίνει με στοιχεία αν είναι αλήθεια σε σχέση με το τι έλεγε το σύστημα τότε», συμπλήρωσε ο δήμαρχος Βόλου.

«Να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αυτά που λένε είναι αηδίες»

Όσον αφορά το ζήτημα του ρατσισμού που τέθηκε, ο Αχιλλέας Μπέος επεσήμανε:

«Και θα σου πω για το χρώμα. Έχω συνεργαστεί με δεκάδες ποδοσφαιριστές έγχρωμους, δεκάδες υπαλλήλους και στις δουλειές μου στην Αμερική.

Και δεν ξέρω ποιος από εσάς που δεν είστε ρατσιστές, εγώ έχω πάει και με μαύρες σε μικρή ηλικία, σεξουαλικά.

Για να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αυτά που λένε είναι αηδίες. Σου μιλάω για πριν από 50 χρόνια, για να το τελειώνουμε.

Δεν έχω πρόβλημα να πω την αλήθεια και αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια ήταν "θεά" δεν ήταν απλή έγχρωμη για να πάω».