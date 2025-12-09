Αχιλλέας Μπέος: Ποινική δίωξη σε βάρος του για κακουργηματική απιστία - Στον ανακριτή η υπόθεση

Ποινική δίωξη για κακουργηματική απιστία ασκήθηκε στον Αχιλλέα Μπέο και σε υπηρεσιακά στελέχη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Βόλου, μετά την απόφαση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, με την υπόθεση να οδηγείται στον ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, κεντρικό σημείο της έρευνας αποτελεί η διαχείριση δημοτικού ακινήτου, ενός παραδοσιακού ξενώνα στη Μακρινίτσα, για τον οποίο διερευνάται τόσο η μη είσπραξη μισθωμάτων, όσο και η καθυστέρηση στην εκκίνηση διαδικασιών έξωσης, ή αποβολής του μισθωτή.

Το ακίνητο είχε παραχωρηθεί από την πρώην Κοινότητα Μακρινίτσας σε ιδιωτική εταιρεία, στέλεχος και διαχειρίστρια της οποίας φέρεται να ήταν σύζυγος στενού συνεργάτη του Αχιλλέα Μπέου.

Το γεγονός ότι η εταιρεία δήλωνε μέχρι τις 11-12-202 στο ΓΕΜΗ ως έδρα της το συγκεκριμένο ακίνητο, αποκαλύπτει ότι το ξενοδοχείο λειτουργούσε κανονικά.

Στις 20-3-2023 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να πραγματοποιήσει δημοπρασία για τη νέα εκμίσθωσή του, δηλώνοντας ότι το ακίνητο «είναι σήμερα κενό», ωστόσο η δημοτική αρχή δεν παρείχε πληροφορίες που να ξεκαθαρίζουν την ακριβή ημερομηνία που έμεινε κενό το ακίνητο, ποιος ήταν ο μισθωτής, αν υπήρχαν οφειλές αλλά και πότε λήγει η σύμβαση.

Επιπλέον δεν είχε ενημερώσει για το αν είχαν καταβληθεί δημοτικά τέλη, τέλη ΔΕΥΑΜΒ ή τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και δεν αποκαλύφθηκαν στοιχεία για το αν ο Δήμος είχε προβεί σε ενέργειες διοικητικής αποβολής. Καμία σχετική ενημέρωση δεν ζητήθηκε και από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας.

Την υπόθεση «άνοιξε» γνωστός λογιστής του Βόλου που κατάθεση μήνυση, καταγγέλλοντας κακουργηματική απιστία και παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση.