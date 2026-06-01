AI κάμερες στο μετρό για να μπει τέλος στην εισιτηριοδιαφυγή - Πόσο πήγε το πρόστιμο

Σε εφαρμογή το σχέδιο για χρήση «έξυπνων» καμερών με τεχνητή νοημοσύνη για την καταγραφή περιστατικών εντός σταθμών του Μετρό στην Αθήνα. Ήδη, έχει μπει η πρώτη κάμερα.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Περισσό, λειτουργεί κάμερα για την χαρτογράφηση των περιπτώσεων εισιτηριοδιαφυγής.

Το νέο σύστημα, το οποίο εντάσσεται σε πρόγραμμα της ΣΤΑΣΥ, δεν επιβάλλει πρόστιμα, αλλά καταγράφει περιστατικά.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αναμένεται να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό «προβληματικών» σταθμών και ωρών, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία ελεγκτών.

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα, που δεν σχετίζεται με τις υπόλοιπες κάμερες των σταθμών, ούτε με συστήματα επιτήρησης της αστυνομίας των μέσων μεταφοράς («Αριάδνη»), αλλά αποτελούν ξεχωριστή τεχνολογική υποδομή αποκλειστικά για την καταγραφή της επιβατικής συμπεριφοράς σε σχέση με την επικύρωση εισιτηρίων.

Αύξηση στα πρόστιμα

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της εισιτηριοδιαφυγής, έχουν αυστηροποιηθεί τα πρόστιμα, τα οποία για κανονικό εισιτήριο αυξάνονται από τα 72 στα 100 ευρώ, ενώ για μειωμένο εισιτήριο από τα 30 στα 50 ευρώ.

Ωστόσο, προβλέπεται μείωση του προστίμου στο μισό για όσους διαθέτουν ή αποκτήσουν κάρτα απεριορίστων διαδρομών, υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης μετά την παράβαση.