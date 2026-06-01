Μενού

AI κάμερες στο μετρό για να μπει τέλος στην εισιτηριοδιαφυγή - Πόσο πήγε το πρόστιμο

Τέθηκε σε ισχύ το νέο πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο ορίζει την χρήση «έξυπνων» καμερών με τεχνητή νοημοσύνη για την καταγραφή περιστατικών εντός του μετρό.

Reader symbol
Newsroom
Μετρό
Μετρό | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σε εφαρμογή το σχέδιο για χρήση «έξυπνων» καμερών με τεχνητή νοημοσύνη για την καταγραφή περιστατικών εντός σταθμών του Μετρό στην Αθήνα. Ήδη, έχει μπει η πρώτη κάμερα.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Περισσό, λειτουργεί κάμερα για την χαρτογράφηση των περιπτώσεων εισιτηριοδιαφυγής

Το νέο σύστημα, το οποίο εντάσσεται σε πρόγραμμα της ΣΤΑΣΥ, δεν επιβάλλει πρόστιμα, αλλά καταγράφει περιστατικά.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αναμένεται να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό «προβληματικών» σταθμών και ωρών, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία ελεγκτών.

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα, που δεν σχετίζεται με τις υπόλοιπες κάμερες των σταθμών, ούτε με συστήματα επιτήρησης της αστυνομίας των μέσων μεταφοράς («Αριάδνη»), αλλά αποτελούν ξεχωριστή τεχνολογική υποδομή αποκλειστικά για την καταγραφή της επιβατικής συμπεριφοράς σε σχέση με την επικύρωση εισιτηρίων.

Διαβάστε επίσης: Πιάνο στο μετρό του Συντάγματος: Η διεθνής τάση που «κόπιαρε» η Αθήνα και ξεκίνησε σε ένα... πλυντήριο

Αύξηση στα πρόστιμα

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της εισιτηριοδιαφυγής, έχουν αυστηροποιηθεί τα πρόστιμα, τα οποία για κανονικό εισιτήριο αυξάνονται από τα 72 στα 100 ευρώ, ενώ για μειωμένο εισιτήριο από τα 30 στα 50 ευρώ.

Ωστόσο, προβλέπεται μείωση του προστίμου στο μισό για όσους διαθέτουν ή αποκτήσουν κάρτα απεριορίστων διαδρομών, υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης μετά την παράβαση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ