Πιάνο στο μετρό του Συντάγματος: Η διεθνής τάση που «κόπιαρε» η Αθήνα και ξεκίνησε σε ένα... πλυντήριο

Αν και έχουμε συνδέσει τα αθηναϊκά μέσα μεταφοράς με πίεση και τρέξιμο, ένα πιάνο που τοποθετήθηκε στον κεντρικό σταθμό του Συντάγματος, μάλλον προσδοκά να μας κάνει να δούμε το μετρό με άλλο μάτι.

Το πιάνο, είναι διαθέσιμο για όποιον επιβάτη επιθυμεί να παίξει μουσική, και ήδη τα ντοκουμέντα δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση.

Αν και η πρωτοβουλία είναι πανέξυπνη, η Ελλάδα, δεν αποτελεί παγκόσμια πρωτιά... Είναι κάτι δοκιμασμένο στην Ευρώπη και έχει ιδιαίτερη απήχηση. Το concept των street pianοs ξεκίνησε από το Λονδίνο το 2008 με το project «Play Me, I’m Yours». Ο καλλιτέχνης Luke Jerram, και η ομάδα του, έχουν εγκαταστήσει περισσότερα από 2.000 πιάνα δρόμου σε πάνω από 70 πόλεις παγκοσμίως, από το Τόκιο μέχρι τη Νέα Υόρκη, με την απλή οδηγία «Play Me, I’m Yours».

Τοποθετημένα σε δρόμους, δημόσια πάρκα, αγορές και σιδηροδρομικούς σταθμούς, τα πιάνα είναι διαθέσιμα για να τα παίξει και να τα απολαύσει ο καθένας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Παρισιού, όπου το πιάνο που είναι τοποθετημένο στον σταθμό, προσελκύει εκατοντάδες κόσμου.

Η ιδέα που ξεκίνησε από ένα... πλυντήριο

Ο Luke Jerram όμως πού εμπνεύστηκε την ιδέα; Όσο περίεργο και να ακούγεται η απάντηση είναι σε ένα πλυντήριο.

Όταν ο ευρηματικός νεαρός, επισκέφθηκε ένα τοπικό πλυντήριο περιέγραψε ότι έβλεπε τους ανθρώπους μόνους τους. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι στο εξωτερικό είναι πολύ σύνηθες να πηγαίνεις σε δημόσια πλυντήρια και στεγνωτήρια για τα ρούχα σου και να κάθεσαι στον χώρο μέχρι να περιμένεις να τελειώσει η διάρεκεια του πλυσίματος.

«'Εβλεπα τους ίδιους ανθρώπους εκεί κάθε Σαββατοκύριακο και όμως κανείς δεν μιλούσε μεταξύ τους. Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι μέσα σε μια πόλη, πρέπει να υπάρχουν εκατοντάδες από αυτές τις αόρατες κοινότητες, που περνούν τακτικά χρόνο μεταξύ τους σιωπηλά. Η τοποθέτηση ενός πιάνου στον χώρο ήταν η λύση μου σε αυτό το πρόβλημα, λειτουργώντας ως καταλύτης για συζήτηση και αλλάζοντας τη δυναμική ενός χώρου.

Πριν από 100 χρόνια, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το πιάνο ήταν μια σημαντική μορφή ψυχαγωγίας στο σπίτι κάποιου. Το πιάνο αντικαταστάθηκε από την ασύρματη τεχνολογία, μετά ήρθε η τηλεόραση και τέλος το διαδίκτυο. Κατά συνέπεια, τα παλιά όρθια πιάνα είναι συχνά ανεπιθύμητα τώρα και χιλιάδες πετιούνται κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά είναι έπιπλα γύρω από τα οποία οι άνθρωποι μπορούν να συγκεντρωθούν και να παίξουν ταυτόχρονα - δίνοντας ώθηση σε μια ομαδική παράσταση ή τραγουδώντας μαζί.

Η απόκτηση πιάνων δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, καθώς γρήγορα ξεφεύγουν από τη μόδα με την έλευση των ηλεκτρονικών πληκτρολογίων και τον χώρο που καταλαμβάνει ένα πραγματικό πιάνο μαζί με τη συνεχή συντήρησή του. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να ξεφορτωθούν τα πιάνα τους, ή τα δωρίζουν», είπε κλείνοντας θπέλοντας να δείξει ότι το να βρεις ένα πιάνο για δημόσιο χώρο είναι σχετικά εύκολο.