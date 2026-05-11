Αιγαίο: Μυστήριο με ελικόπτερο που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς πάνω από πλοίο της γραμμής

Ελικόπτερο φέρεται να πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από πλοίο που έπλεε ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που παρουσίασε η εκπομπή «Live News», το ελικόπτερο φαίνεται να πετά χαμηλά και να παρενοχλεί το πλοίο «Θεόφιλος» που εκτελούσε δρομολόγιο στα νησιά του Αιγαίου.

Το ελικόπτερο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το πλοίο και πέρασε πολύ κοντά του, ενώ μεγάλο είναι το ερώτημα σχετικά με το ποιος είναι ο πιλότος που προκάλεσε το περιστατικό.