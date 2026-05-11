Αιγαίο: Μυστήριο με ελικόπτερο που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς πάνω από πλοίο της γραμμής

Ελικόπτερο φέρεται να πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από πλοίο που έπλεε ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο.
Σύμφωνα με φωτογραφίες που παρουσίασε η εκπομπή «Live News», το ελικόπτερο φαίνεται να πετά χαμηλά και να παρενοχλεί το πλοίο «Θεόφιλος» που εκτελούσε δρομολόγιο στα νησιά του Αιγαίου.
Το ελικόπτερο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το πλοίο και πέρασε πολύ κοντά του, ενώ μεγάλο είναι το ερώτημα σχετικά με το ποιος είναι ο πιλότος που προκάλεσε το περιστατικό.
- Άδωνις για φερόμενη φωτογραφία με «άλλη» γυναίκα: «Δεν είμαι εγώ, είναι προϊόν AI»
- «Ο σύζυγός μου είναι μαχητής»: Συγκινεί η Τίνα Μεσσαροπούλου για τις 26 δύσκολες μέρες του Γιώργου Μυλωνάκη στη ΜΕΘ
- Το σχόλιο της Ευγενίας Μανωλίδου για τον «Πυθαγόρα» των Metallica δεν το περιμέναμε
- Σία Κοσιώνη: Το πρόσωπο που θα παρουσιάσει απόψε το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ μετά την αποχώρησή της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.