Αιγάλεω: Δεν προκύπτει εμπλοκή του 32χρονου με το ISIS - «Μυστήριο» με τα 100 ευρώ

Παρόλο που ο 32χρονος, ο οποίος προφυλακίστηκε για την υπόθεση των εμπρησμών στον Υμηττό και περιμένει τη δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω, είχε δηλώσει πως είναι μέλος του Ισλαμικού Κράτους (ISIS), κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να προκύπτει από τις έρευνες της ΕΛΑΣ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Ο 32χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης στο Αιγάλεω, μεταξύ άλλων, παραδέχθηκε πως είχε λάβει αμοιβή (100 ευρώ) για τους εμπρησμούς στον Υμηττό από «έτερο μέλος» του ISIS που έμενε στο Παγκράτι.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, οι αξιωματικοί ΕΛΑΣ και Πυροσβεστικής τον ρώτησαν εάν είναι μέλος του Ισλαμικού Κράτους, με τον 32χρονο να απαντά πως δεν είναι -τελικά- μέλος του ISIS, ενώ σχετικά με τα 100 ευρώ επικαλέστηκε απώλεια μνήμης.

Αιγάλεω: Μυστήριο το θέμα των 100 ευρώ

Μάλιστα, προτού οδηγηθεί στο δικαστήριο, τον «επισκέφθηκαν» κλιμάκια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφορίων, οι οποίες διαπίστωσαν πως οι ισχυροί του περί ISIS δεν έστεκαν, καθώς δεν θυμόταν τίποτα περί ονομάτων και καταστάσεων.

Αυτό που παραμένει ασαφές σύμφωνα με το Mega είναι το τι έχει γίνει με τα 100 ευρώ, δηλαδή ποιος του τα έδωσε, την ώρα που παραδέχθηκε ότι έπαιρνε χρήματα, για να βάζει τις φωτιές στον Υμηττό.

Υπενθυμίζεται πως ο 32χρονος Σύρος - Παλαιστίνιος που κατηγορείται για τους εμπρησμούς στον Υμηττό οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία του.

Ενώπιον του ανακριτή απολογήθηκε χωρίς την παρουσία δικηγόρου, παρά μόνο διερμηνέα. Κατά την σύντομη απολογία του φέρεται να παραδέχτηκε τους εμπρησμούς υποστηρίζοντας ότι το έκανε γιατί δεν είχε να φάει. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ακόμη ότι έχει ακουστά τον ISIS.