Αιγάλεω: Νεκρή γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Νεκρή εντοπίστηκε μία 65χρονη μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω.

Επιχείρηση Πυροσβεστικής σε φωτιά
Επιχείρηση Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς | EUROKINISSI / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Χωρίς τις αισθήσεις της βρέθηκε 65χρονη, μετά από φωτιά σε ισόγειο χώρο διπλοκατοικίας, όπου διέμενε στο Αιγάλεω.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Πυροσβεστική κλήθηκε για πυρκαγιά στο διαμέρισμα, αλλά όταν έφτασαν τα οχήματα η φωτιά είχες σβηστεί από περίοικους, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.

Οι πυροσβέστες που μπήκαν στο χώρο, βρήκαν τη γυναίκα, η οποία έφερε εγκαύματα, νεκρή πάνω στο κρεβάτι της.

Για το τραγικό περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, που ερευνά την εκδοχή να προκλήθηκε η φωτιά από αναμμένο τσιγάρο.

