Αιγάλεω: Πειθαρχικός έλεγχος σε σχολείο για την προβολή αποσπάσματος της σειράς «Black Mirror»

Μαθητές σε σχολείο στο Αιγάλεω καταγγέλλουν την προβολή ακατάλληλου υλικού από καθηγήτρια την ώρα του μαθήματος. Οι περισσότεροι μαθητές έλειπαν σε σχολική εκδρομή και η καθηγήτρια της πληροφορικής επέλεξε να προβάλει στην αίθουσα επεισόδιο της δυστοπικής σειράς Black Mirror.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή Buongiorno πατέρας μαθητή που βρισκόταν στην τάξη, σημειώθηκε ένταση με μαθητή να σηκώνεται να κλείνει τον προτζέκτορα λόγω των όσων προβάλλονταν, καθώς το επεισόδιο περιείχε αναφορά σε πράξεις κτηνοβασίας.

Η διευθύντρια ενημέρωσε τόσο τους γονείς όσο και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το περιστατικό.

Τι ανέφερε πατέρας μαθητή για την προβολή του ακατάλληλου υλικού

«Τη Δευτέρα η καθηγήτρια πληροφορικής πρόβαλε στα παιδιά ένα επεισόδιο από τη σειρά Black Mirror, στο οποίο από όσα είπαν τα παιδιά υπάρχουν μέσα κάποιες ακατάλληλες σκηνές. Το περιστατικό έγινε στο τμήμα των μαθητών της Γ' λυκείου, οι οποίοι επέλεξαν να μην πάνε στην πενθήμερη εκδρομή της τάξης και έμειναν στο σχολείο.

Προκλήθηκε μετά μια ένταση. Ένας μαθητής σηκώθηκε και έκλεισε τον προτζέκτορα και της είπε" Κυρία τι πράγμα είναι αυτά;". Αμέσως μετά η διευθύντρια κάλεσε την καθηγήτρια στο γραφείο της. Έχει ενημερωθεί και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περιμένουμε τις ενέργειες που θα κάνει».