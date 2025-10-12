Αίγινα: Τραυματίστηκε 9χρονος Ισραηλινός όταν ο καταπέλτης του έπιασε το πόδι

Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (11/10) στο λιμάνι της Αίγινας, όταν τραυματίστηκε ένας 9χρονος από το Ισραήλ στο αριστερό του πόδι κατά τη διαδικασία επιβίβασης στο πλοίο.

Ο τραυματισμός προκλήθηκε από τον καταπέλτη του πλοίου που μετακινήθηκε λόγω ξαφνικής αποθαλασσίας.

Αμέσως παρασχέθηκαν στον 9χρονο οι πρώτες βοήθειες από στελέχη του Λιμενικού και τα μέλη του πληρώματος του πλοίου. Ο 9χρονος αρχικά διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αίγινας.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με Περιπολικό σκάφος του Λιμανικού στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

Από το Λιμεναρχείο Αίγινας που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ο 36χρονος πλοίαρχος του πλοίου για παράβαση του άρθρου 314 παρ. 1 & 2 του Π.Κ. (σωματική βλάβη από αμέλεια).

