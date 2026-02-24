Αίγιο: «Δεν σκοτώνουν αυτά τα φυσίγγια» – Η υπεράσπιση του 46χρονου προκαλεί αντιδράσεις

Το βράδυ της Παρασκευής (20/2) τέσσερα ανήλικα αγόρια, έγιναν θύματα ενός 46χρονου στο Αίγιο, αφού τους δημάδεψε και τους πυροβόλησε.

Σήμερα το πρωί (24/2), ο δράστης βρέθηκε στα δικαστήρια του Αιγίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, τα αγόρια επέστρεφαν από το φροντιστήριο στις 10:30 το βράδυ και πέρασαν έξω από το σπίτι του 46χρονου, που διαμένει με τη σύζυγό του και το μόλις 18 μηνών παιδί του και γιατί απλώς έκαναν… φασαρία, τα πυροβόλησε δύο φορές. Στον αέρα υποστηρίζει ο ίδιος. Σε ευθεία βολή, λένε οι συγγενείς τους.

Μέσω του συνηγόρου υπεράσπισης, ο 46χρονος υποστηρίζει πως δεν αντιλήφθηκε τα παιδιά που βρίσκονταν μπροστά του.

«Ζητάει συγγνώμη για την δράση του, είναι μετανιωμένος, δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν είχε ανθρώπους μπροστά του όταν έριξε τις 2 βολές. Δεν είχε οπτική επαφή με ανθρώπους».

Ο Γιάννης Γλύκας, δικηγόρος του 46χρονου, μιλώντας στο Live News είπε πως ο πελάτης του είναι συντετριμμένος.

«Δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος πρόθεση. Για λόγους σεβασμού του λειτουργήματος, δεν θέλω να εκφράσω την υπερασπιστική γραμμή. Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός, λόγω της κυνηγετικής καραμπίνας και των φυσιγγίων που είναι για πτηνά, είναι από επικίνδυνη σωματική βλάβη και όχι απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Το κλίμα στα δικαστήρια σήμερα το πρωί ήταν τεταμένο.

Στο σπίτι πάντως του 46χρονου βρέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως, ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, που κατείχε παράνομα. Πήρε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη.

