Αίγιο: Στο νοσοκομείο 5χρονος - Καταπλακώθηκε από μηχάνημα με λούτρινα αρκουδάκια

Ατύχημα με μηχάνημα με κερματοδέκτη από το οποίο διατίθενται λούτρινα αρκουδάκια σημειώθηκε στο Αίγιο Αίγιο το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News , το μηχάνημα καταπλάκωσε ένα παιδί 5 ετών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.

Το 5χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του παιχνιδιού, ενώ εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.