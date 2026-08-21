Αίγιο: Στο νοσοκομείο 5χρονος - Καταπλακώθηκε από μηχάνημα με λούτρινα αρκουδάκια

Ατύχημα με μηχάνημα με κερματοδέκτη από το οποίο διατίθενται λούτρινα αρκουδάκια σημειώθηκε στο Αίγιο Αίγιο το βράδυ της Πέμπτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News , το μηχάνημα καταπλάκωσε ένα παιδί 5 ετών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.
Το 5χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του παιχνιδιού, ενώ εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
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