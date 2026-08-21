Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ο Αντώνης Πανούτσος έχει διαγράψει μακρά πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας, έχοντας εργαστεί σε σημαντικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως στον αθλητικό Τύπο.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο δημοσιογράφος απευθύνθηκε στο νοσοκομείο λόγω του υψηλού πυρετού που είχε και βρίσκεται έναν μήνα σε νοσηλεία σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ.

Ο Αντώνης Πανούτσος αντιμετωπίζει και υποκείμενα νοσήματα και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Αυξητική η τάση στα περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Συνεχίζεται η αυξητική τάση που καταγράφουν τα νέα περιστατικά της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα εγχώρια κρούσματα της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, έχει διαγνωσθεί, επίσης, ένα ακόμη κρούσμα της λοίμωξης, με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων (και σε ενδημική χώρα του εξωτερικού), για το οποίο η πιθανή χώρα έκθεσης παραμένει απροσδιόριστη, και το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην περαιτέρω ανάλυση.

Συνολικά, κατά την περίοδο 2026, έως τις 19/08/2026, έχουν καταγραφεί δεκατρείς (13) θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 82 έτη, εύρος: 66 - 91 έτη).