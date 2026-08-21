Λαζόπουλος: «Έκλεψε» τους κοιλιακούς του Βλάχου με ΑΙ - «Πάνο δεν μου χρωστάς έναν Αύγουστο»

Μια επική ανάρτηση δημοσίευσε ο Λάκης Λαζόπουλος, καθώς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης πήρε φωτογραφία του με τον Πάνο Βλάχο, στην οποία πόζαραν με μαγιό και «έκλεψε» τους κοιλιακούς του.

Η AI φωτογραφία με τον Πάνο Βλάχο στο σώμα του Λάκη Λαζόπουλου και το αντίστροφο έγινε Viral μαζεύοντας πάνω αππο 30 χιλ. like, ενώ πολλοί αναγνωρίσιμοι δεν δίστασαν να σχολιάσουν χιουμοριστικά.

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O Λάκης Λαζόπουλος έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του, με χιουμοριστικό ύφος:

«Πάνο μου , σε ευχαριστώ που μέσα σε 3 μέρες έκανες αυτό το θαύμα πάνω μου. Η μέθοδος σου , η «ταχεία σωματική επέμβαση» απέδωσε τα μέγιστα. Εγώ το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να σε πάω στα καλα εστιατόρια της Πάρου αλλά ξέρω στους επόμενους 2 σταθμούς της περιοδείας σου θα επανακάμψεις από το προσωρινό λιπος!

Να σκίσεις στο υπόλοιπο της περιοδείας σου!!!! Και Πάνο δεν μου χρωστάς έναν Αύγουστο! Έκανες με το θαύμα των κοιλιακών εξόφληση χρέους! Η φωτογραφία είναι στο Δεσποτικό της Αντιπαρου».

Η Ναταλία Γερμανού έγραψε: «Πόσο γρήγορο ήταν αυτό το πρόγραμμα», ενώ η Δέσποινα Βανδή σχολίασε: «Είδες τι θαύματα κάνει ο «τριάθλος»