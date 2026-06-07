Αίγιο: Συνελήφθη 55χρονος που καταζητούνταν από το 1999 για δολοφονία στην Αυστραλία

Συνελήφθη, μετά από 27 χρόνια που καταζητούνταν, ο Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Αίγιο, βάζοντας τέλος σε μία υπόθεση δολοφονίας που ταλαιπωρεί τις Αρχές στην Αυστραλία, την Ελλάδα και την Interpol από το 1999.

Συγκεκριμένα, ο 55χρονος Ελληνοαυστραλός καταζητούνταν από το 1999 για τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με τις αυστραλιανές Αρχές, αφού διέπραξε το έγκλημα, διέφυγε στην Ελλάδα, όπου φέρεται να ζούσε για χρόνια κυκλοφώντας με ψευδή στοιχεία ταυτότητας, χρησιμοποιώντας το όνομα «Αντώνης Τζίμας» και διαμένοντας σε περιοχή της Αιγιάλειας.

Πώς έγινε η δολοφονία

Όλα συνέβησαν στις 25 Απριλίου 1999, έξω από ελληνικό νυχτερινό κέντρο στο προάστιο Μπέλμορ του Σίδνεϊ. Το θύμα, Γιώργος Γιαννόπουλος, τότε προσπάθησε να παρέμβει σε μια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει μεταξύ θαμώνων, όταν δέχθηκε μαχαιριά από τον Δαλαμάγκα, η οποία προκάλεσε τον θάνατό του.

Μια ημέρα μετά τη δολοφονία, οι αυστραλιανές Αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης ωστόσο ο φερόμενος δράστης είχε ήδη εγκαταλείψει τη χώρα.

Το 2003 υποβλήθηκε αίτημα έκδοσής του από την Αυστραλία, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ το 2007 οι ελληνικές αρχές συμφώνησαν να δικαστεί στην Ελλάδα. Ωστόσο, ο κατηγορούμενος εξαφανίστηκε και η διαδικασία δεν προχώρησε.

Η σύλληψη του 55χρονου

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη έρευνα των ελληνικών Αρχών.

Ο Δαλαμάγκας κρατείται στο Αίγιο, ενώ πρόκειται να βρεθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, για να εξεταστούν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας και το ενδεχόμενο έκδοσής του στην Αυστραλία, όπου εκκρεμεί η υπόθεση της ανθρωποκτονίας.