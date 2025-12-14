Αίγιο: Ξυλοδαρμός 46χρονου από πρώην παίκτη ριάλιτι - «Κοιμόταν στο σπίτι» λέει ο πατέρας του

Το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα περιστατικό ξυλοδαρμού που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/12) στο Αίγιο.

Όπως αναφέρει το MEGA, όλα συνέβησαν όταν ένας 27χρονος άνδρας προκάλεσε φθορές στο όχημα ενός 46χρονου, τρυπώντας τα λάστιχα, στη συνέχεια τον ξυλοκόπησε μέχρι να χάσει τις αισθήσεις του και τράπηκε σε φυγή.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα», ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να είναι γνωστός συμμετέχων σε ριάλιτι.

Στην εκπομπή μίλησε ο πατέρας του φερόμενου ως δράστη. Όπως λέει, ο γιος του τον ενημέρωσε πως εκείνη την ώρα εκείνος ήταν στο σπίτι του και κοιμόταν.

«Ψέματα είναι, στο σπίτι ήταν, κοιμόταν. Ξέρω πως τον έχουν διώξει από όλες τις ασφάλειες(τον ασφαλιστή), παίρνει από τον κόσμο λεφτά, τη γυναίκα του την είχε βαρέσει, του κάνει μηνύσεις.

Το θέμα είναι, γιατί μας έχει μπλέξει έτσι;».