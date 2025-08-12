Αιγοπρόβατα διέκοψαν την κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ: Καθηλωμένα αυτοκίνητα και φορτηγά

Κυκλοφοριακή συμφόρηση προκάλεσε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) ένα κοπάδι από αιγοπρόβατα το μεσημέρι της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και οι οδηγοί αυτοκινήτων, μεταξύ άλλων, να παρακολουθούν έκπληκτοι τη σκηνή.

Όπως κατέγραψε οδηγός σε βίντεο, το κοπάδι από τα αιγοπρόβατα, ανενόχλητο, παίρνει προτεραιότητα και διασχίζει κάθετα τον ΒΟΑΚ, ανάμεσα σε καθηλωμένα ΙΧ, βανάκια, φορτηγά και λεωφορείο και εν μέσω εργοταξίου με κώνους και οδική σήμανση.

Πρόκειται για ένα ακόμη σουρεάλ περιστατικό στον οδικό άξονα της Κρήτης, όπου οι εργασίες αποκατάστασης σε διάφορα τμήματά του βρίσκονται σε εξέλιξη, την ώρα που τα τροχαία δυστυχήματα αυξάνονται ολοένα και περισσότερα.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr