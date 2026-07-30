Αιχμές για τις αποφάσεις των «κληρονόμων» και τη διαχείριση των έργων των γονιών εξαπέλυσε η Έρη Ρίτσου με φόντο την απαγόρευση του Γιώργου Χατζιδάκι να ακουστούν έργα του πατέρα του σε συναυλία που διοργάνωσε η Αγαθή Δημητρούκα με ερμηνευτή τον Μανώλη Μητσιά.

Η γνωστή συγγραφέας και κόρη του σπουδαίου Έλληνα ποιητή, Γιάννη Ρίτσου, τόνισε ότι το έργο των ανθρώπων ανήκει στους ίδιους και σε όσους αφιέρωναν το έργο τους.

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Αναλυτικά η ανάρτηση της Έρης Ρίτσου

«Ομολογώ πως είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, που είχε την τύχη να έχει για γονείς δυο εξαιρετικά καλούς ανθρώπους και να εισπράξει από αυτούς άπειρη αγάπη.

Σαν αποτέλεσμα θεωρώ πως βγήκα ισορροπημένος άνθρωπος χωρίς συμπλέγματα (πέραν αυτού, που στα νιάτα μου είχε δημιουργήσει η καμπούρα μύτη μου).

Στη ζωή μου προσπαθώ να είμαι και να γίνομαι καλός άνθρωπος σαν και τους γονείς μου και να επιβεβαιώνω πως αξίζει να υπάρχω στη γη λόγω των πράξεών μου και όχι λόγω της δημιουργίας / προσφοράς των γονιών μου, που ανήκε στους ίδιους καθώς και σε όσους εκείνοι αφιέρωναν το έργο τους, είτε ήταν το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθυνόταν ο πατέρας μου, είτε οι ασθενείς τους οποίους θεράπευε η μητέρα μου.

Τα παραπάνω σκεφτόμουνα με αφορμή την επικαιρότητα και τα διάφορα τραγελαφικά των “κληρονόμων”», έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook η Έρη Ρίτσου.