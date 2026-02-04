Τραγωδία στη Χίο: Αιχμές Ράνιας Τζίμα για το ναυάγιο - «Ούτε στην Πύλο έγραφαν οι κάμερες»

Η παρουσιάστρια Ράνια Τζίμα άφησε αιχμές για την εκδοχή του φονικού ναυαγίου, που κόστισε τις ζωές 15 προσφύγων στη Χίο, την οποία παρουσιάζει το ελληνικό λιμενικό, το οποίο ενεπλάκη κατά τη βύθιση της λέμβου.

Η κα Τζίμα σχολίασε κατά τη διάρκεια του δελτίου του MEGA για το τραγικό συμβάν, συγκεκριμένα τους ισχυρισμούς του λιμενικού πως οι καταγραφικές κάμερες που διέθετε το ταχύπλοό του, δεν ήταν ανοιχτές από...αμέλεια.

Η πρόσφατη υπόθεση έρχεται, μετά από αυτές τις δικαιολογίες, να παραλληλιστεί με το ανείπωτα φονικό ναυάγιο της Πύλου, όπου το λιμενικό προκάλεσε τους θανάτους εκατοντάδων μεταναστών, περιστατικό κατά το οποίο πάλι η δύναμη της Frontex είχε επικληθεί τεχνικό πρόβλημα.

Τζίμα για Χίο: «Και στην Πύλο δεν έγραφαν οι κάμερες»

«Δεύτερη φορά που καταγράφεται στη χώρα μας ένα πολύνεκρο δυστύχημα στη θάλασσα, και δεν έχουμε οπτική καταγραφή. Η πρώτη ήταν η περίπτωση της Πύλου, όπου οι κάμερες έγραφαν αλλά δεν υπήρχε καταγραφικό.

Και χθες το βράδυ όμως οι κάμερες δεν είχαν ενεργοποιηθεί. Αν είχαμε όμως αυτές τις εικόνες, δεν θα υπήρχαν και αυτά τα ερωτήματα ίσως.

Μοιάζει αδιανόητο πάντως να βγαίνει ένα σκάφος για περιπολία στην περιοχή, όπου καταγράφονται τόσες πολλές απόπειρες διακίνησης προσφύγων και μεταναστών, να μην καταγράφουν και να μένει το όποιο θολό σημείο για το πώς έχασαν οι άνθρωποι τη ζωή τους. Ένα στίγμα που στο παρελθόν έχει ακολουθήσει τη χώρα μας συνολικά».