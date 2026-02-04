Ναυάγιο στη Χίο: 4.000 ευρώ το «κεφάλι» πήραν οι διακινητές - Τι ισχύει με τις «ανύπαρκτες» κάμερες

Νέα δεδομένα αναδύονται μετά το πολύνεκρο ναυάγιο στο οποίο ενεπλάκη το ελληνικό λιμενικό στη Χίο, με τραγικό απολογισμό 15 νεκρούς πρόσφυγες, ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν γυναικόπαιδα.

Όπως αναφέρει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, οι παράνομοι διακινητές, κατά το λιμενικό, γνωρίζουν πως εάν συλληφθούν αναμένεται να καταδικαστούν σε ισόβια κάθειρξη, ενώ θεωρείται πως ένας εκ των τραυματιών, Μαροκινής καταγωγής, είναι ο διακινητής που επέβλεπε τη συγκεκριμένη αποστολή.

Όπως αποκαλύπτει, οι παράνομοι διακινητές είχαν αποσπάσει από τους μετανάστες και πρόσφυγες που μετέφεραν, ποσά που άγγιζαν τις 4.000 ευρώ το «κεφάλι».

Ναυάγιο στη Χίο: Τι ισχύει με τις καταγραφικές κάμερες

Την ίδια στιγμή, το ελληνικό λιμενικό συνεχίζει να διακινεί τον ισχυρισμό πως η λέμβος με τους μετανάστες και πρόσφυγες επίτηδες εμβόλισε το σκάφος τους, με το επιχείρημα πως οι διακινητές χρησιμοποιούν αυτή την πρακτική για να «διαφεύγουν» της σύλληψης, χωρίς να εξηγούν βέβαια ποιο θα όφελος θα είχε ο διακινητής από μία τέτοια αυτοκτονική κίνηση.

Διαβάστε ακόμα: Κακοκαιρία: Σε ποια λιμάνια του Ιονίου ισχύει απαγορευτικό απόπλου

Οι επιβαίνοντες στη λέμβο από το Αφγανιστάν, στην πλειονότητά τους δεν ήξεραν κολύμπι, με τη βύθιση ουσιαστικά να τους καταδικάζει σε βασανιστικό θάνατο, που για τους περισσότερους σημαίνει είτε πνιγμό, είτε θανάσιμη υποθερμία.

Ακόμα, για το θέμα της παντελούς έλλειψης βιντεοσκοπικού υλικού από το συμβάν, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αναφέρει πως σκάφη όπως αυτά του λιμενικού διαθέτουν θερμικές και όχι καταγραφικές κάμερες μεγάλου βεληνεκούς, για να εντοπίζουν άλλα σκάφη.

Σημειώνει επίσης πως ορισμένα σκάφη της Frontex, στην οποία ανήκει και αυτό που ενεπλάκη στο περιστατικό της Χίου, διαθέτουν και καταγραφικές κάμερες, ωστόσο όπως είχε συμβεί και στη δολοφονική επίθεση των λιμενικών στο ναυάγιο της Πύλου, αυτές δεν λειτουργούσαν, με την εταιρεία να είχε προτάξει δικαιολογίες για "τεχνικά ζητήματα".

Ναυάγιο στη Χίο: Σε εφαρμογή ειδικό πρωτόκολλο

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε, με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων για το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 15 μετανάστες μετά από σύγκρουση σκάφους διακινητών με πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

Διαβάστε ακόμα: Πραγματογνώμονας περιγράφει τη σύγκρουση στη Χίο: «Ο διακινητής έκανε ελιγμούς για να μην συλληφθεί»

Το σχέδιο δράσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που έχει καταρτιστεί υπό τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, προβλέπει τη μετάβαση στη Χίο εξειδικευμένου κλιμακίου αποτελούμενου από τέσσερις ιατροδικαστές και τρεις νεκροτόμους, με στόχο τον πλήρη συντονισμό και την απρόσκοπτη διεξαγωγή της ιατροδικαστικής έρευνας.

Ταυτόχρονα, στο Υπουργείο λειτουργεί κεντρικό συντονιστικό όργανο υπό τον Γενικό Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, αρμόδιο για την εποπτεία των διαδικασιών και τη διαχείριση των επιχειρησιακών αναγκών. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει αποφασιστεί η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού, όπου θα φυλάσσονται έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης και την παράδοσή τους στους συγγενείς των θυμάτων.