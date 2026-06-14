Αιματηρή απόπειρα ληστείας στα Πατήσια: Μαχαίρωσαν 19χρονο στον θώρακα – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Μάχη για τη ζωή του δίνει στο νοσοκομείο ένας 19χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος έπεσε θύμα επίθεσης κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας, το απόγευμα της χθεσινής ημέρας (13/6), στην περιοχή των Πατησίων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ερτ, το σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 18:00, επί της οδού Αχαρνών στον αριθμό 270. Μια ομάδα αγνώστων προσέγγισε τον νεαρό με προφανή σκοπό να τον ληστέψει και να του αποσπάσει τα προσωπικά του αντικείμενα.

Τα πράγματα, ωστόσο, πήραν γρήγορα βίαιη τροπή όταν, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας εκ των δραστών έβγαλε μαχαίρι και του κατάφερε χτύπημα στον θώρακα, με αποτέλεσμα το θύμα να καταρρεύσει αιμόφυρτο.

Παρά το σοβαρό τραύμα του, ο 19χρονος κατάφερε να φτάσει στο νοσοκομείο λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ. Εκεί, εισήχθη άμεσα για νοσηλεία προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή από τους θεράποντες ιατρούς. Η Ελληνική Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης.