Αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρι στην Καστοριά: Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες

Αιματηρή συμπλοκή, με δύο τραυματίες να διακομίζονται στο τοπικό νοσοκομείο, καταγράφηκε σήμερα στην Κοζάνη καθώς ένας 25χρονος στην περιοχή του Άργους Ορεστικού χτύπησε αντίστοιχα τον 24χρονο ημεδαπό και τον 39χρονο αλλοδαπό.

Όπως σημειώνει σχετικά το ΑΠΕ - ΜΠΕ, οι δύο τραυματίες στην Κοζάνη φέρουν ελαφρά τραύματα από μαχαίρι, μετά την επίθεση του 25χρονου η οποία έλαβε χώρα σε λαϊκή αγορά.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας ο 25χρονος αλλοδαπός βρισκόμενος στο χώρο της λαϊκής αγοράς της πόλης για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο τραυμάτισε με μαχαίρι τα δύο άτομα. Λίγο αργότερα συνελήφθη από άνδρες της Αστυνομίας που έσπευσαν στο σημείο.