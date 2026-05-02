Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού: 33χρονος τραυμάτισε συγκρατούμενό του με αιχμηρό αντικείμενο

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (1/5) στις φυλακές Δομοκού, όπου 33χρονος Αλγερινός κρατούμενος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά συγκρατούμενό του, επίσης Αλγερινό, με αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο τύπου «σουβλί».
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΕΡΤnews, η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 19:30, έξω από το κελί του θύματος, τη στιγμή που ο 44χρονος επέστρεφε από την απογευματινή δραστηριότητα. Ο δράστης φέρεται να είχε στήσει ενέδρα και τον τραυμάτισε στην κοιλιακή χώρα, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.
Ο κρατούμενος εντοπίστηκε αιμόφυρτος από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Ο δράστης ταυτοποιήθηκε λίγες ώρες αργότερα από την Ασφάλεια Λαμίας, έπειτα από αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας του σωφρονιστικού καταστήματος, και συνελήφθη περίπου στις 23:00 το βράδυ. Στην κατοχή του βρέθηκε το αυτοσχέδιο όπλο που φέρεται να χρησιμοποίησε.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία. Όπως προέκυψε, ο 33χρονος εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες, κλοπές και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ το θύμα εκτίει ποινή φυλάκισης 6 ετών και 8 μηνών για κλοπή.
Τα ακριβή αίτια της επίθεσης ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, με τον δράστη να φέρεται να επικαλέστηκε «λόγους τιμής» κατά την εξέτασή του.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.