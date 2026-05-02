Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού: 33χρονος τραυμάτισε συγκρατούμενό του με αιχμηρό αντικείμενο

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (1/5) στις φυλακές Δομοκού, όπου 33χρονος Αλγερινός κρατούμενος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά συγκρατούμενό του, επίσης Αλγερινό, με αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο τύπου «σουβλί».

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΕΡΤnews, η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 19:30, έξω από το κελί του θύματος, τη στιγμή που ο 44χρονος επέστρεφε από την απογευματινή δραστηριότητα. Ο δράστης φέρεται να είχε στήσει ενέδρα και τον τραυμάτισε στην κοιλιακή χώρα, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Ο κρατούμενος εντοπίστηκε αιμόφυρτος από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε λίγες ώρες αργότερα από την Ασφάλεια Λαμίας, έπειτα από αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας του σωφρονιστικού καταστήματος, και συνελήφθη περίπου στις 23:00 το βράδυ. Στην κατοχή του βρέθηκε το αυτοσχέδιο όπλο που φέρεται να χρησιμοποίησε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία. Όπως προέκυψε, ο 33χρονος εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες, κλοπές και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ το θύμα εκτίει ποινή φυλάκισης 6 ετών και 8 μηνών για κλοπή.

Τα ακριβή αίτια της επίθεσης ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, με τον δράστη να φέρεται να επικαλέστηκε «λόγους τιμής» κατά την εξέτασή του.