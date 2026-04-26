Αιματηρό επεισόδιο στον Φιλοπάππου: Άνδρας επιτέθηκε σε περαστικούς

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (26/4) στον Λόφο του Φιλοπάππου, όταν ένας άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, άρχισε να επιτίθεται σε ανυποψίαστους περαστικούς.
Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο, ο δράστης εκδήλωσε εξαιρετικά επιθετική συμπεριφορά. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, καθώς ο άνδρας φέρεται να χρησιμοποίησε αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντας –σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες– άτομα που έτυχε να βρεθούν στην πορεία του.
Στην περιοχή επικράτησε άμεσα μεγάλη αναστάτωση. Στο σημείο κλήθηκε αμέσως η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ αναμένεται η πλήρης καταγραφή των τραυματισμών και η διερεύνηση των κινήτρων της επίθεσης.
