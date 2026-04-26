Μενού

Αιματηρό επεισόδιο στον Φιλοπάππου: Άνδρας επιτέθηκε σε περαστικούς

Στιγμές πανικού στον Φιλοπάππου. Άνδρας επιτέθηκε σε πολίτες με αιχμηρό αντικείμενο. Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας.

Reader symbol
Newsroom
φιλοπάππου
Αστυνομία | Εurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (26/4) στον Λόφο του Φιλοπάππου, όταν ένας άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, άρχισε να επιτίθεται σε ανυποψίαστους περαστικούς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο, ο δράστης εκδήλωσε εξαιρετικά επιθετική συμπεριφορά. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, καθώς ο άνδρας φέρεται να χρησιμοποίησε αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντας –σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες– άτομα που έτυχε να βρεθούν στην πορεία του.

Στην περιοχή επικράτησε άμεσα μεγάλη αναστάτωση. Στο σημείο κλήθηκε αμέσως η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ αναμένεται η πλήρης καταγραφή των τραυματισμών και η διερεύνηση των κινήτρων της επίθεσης.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ