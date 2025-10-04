Αιματηρό τροχαίο στην Εύβοια: «Καρφώθηκε» σε κολώνα και τραυματίστηκε θανάσιμα

Θρήνος επικρατεί στην τοπική κοινωνία του Μαρμαρίου στην Εύβοια, για τον νεαρό που έχασε τη ζωή του σε αιματηρό τροχαίο δυστύχημα, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (4/10).

Ο άτυχος άντρας, κάτοικος Μαρμαρίου, οδηγούσε το αυτοκίνητό του όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο και «καρφώθηκε» σε παρακείμενη του δρόμου κολώνα.

Η σύγκρουση ήταν μοιραία, κάτι που μαρτυρά και το όχημα, το οποίο κατέληξε μία άμορφη μάζα από σίδερα.

Η τοπική κοινωνία του Μαρμαρίου είναι συγκλονισμένη από τον ξαφνικό θάνατό του, καθώς επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα αγαπητό άτομο. Φίλοι και συγγενείς δεν μπορούν να πιστέψουν ότι «έφυγε» τόσο ξαφνικά

Το τελευταίο διάστημα, τα θανατηφόρα τροχαία στην Εύβοια έχουν αυξηθεί δραματικά, προκαλώντας έντονη ανησυχία και θλίψη σε ολόκληρο το νησί.

