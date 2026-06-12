Αιώνια Ελλάδα: Άσκησαν δίωξη σε οδηγό που ήταν ήδη νεκρή 8 χρόνια - Δεν έλεγξε κανείς τα στοιχεία

Άλλο ένα παράλογο περιστατικό στα τόσα παράλογα που ζούμε κάθε μέρα στην Ελλάδα γίνεται γνωστό. Στη Θεσσαλονίκη, δήμος μήνυσε γυναίκα για απείθεια 8 χρόνια μετά τον θάνατό της και εισαγγελέας έκρινε ως χρήσιμο να παραπεμφθεί η υπόθεση σε δίκη.

Όπως γίνεται γνωστό από το voria.gr, η γυναίκα έχασε τη ζωή της το 2015 από σοβαρό πρόβλημα υγείας, σε ηλικία μόλις 48 ετών.

Τον Δεκέμβριο του 2022, άναυδοι οι συγγενείς της γυναίκας ενημερώθηκαν πως τής βεβαιώθηκε παράβαση του ΚΟΚ από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και οι Αρχές ζητούσαν να παραδώσει την άδεια οδήγησης και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Αυτά, μετά θάνατον.

Επειδή πέρασε το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την παράδοση των εγγράφων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για την κατηγορία της απείθειας.

Το τοπικό μέσο σημειώνει πως εκείνη την περίοδο είχαν συνδεθεί οι υπηρεσίες με τα ΑΦΜ των πολιτών, αλλά κανείς δεν μπήκε στον κόπο να ελέγξει τα στοιχεία της γυναίκας.

Ο φάκελος έφτασε τελικά στην εισαγγελία, που άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της νεκρής, χωρίς να είναι γνωστό εάν προηγήθηκε κλήση για να δώσει εξηγήσεις, στην οποία, ούτως ή αλλιώς, δεν θα μπορούσε να πάει. Αλλιώς θα γράφαμε άλλο θέμα.

Η υπόθεση εισήχθη τις προηγούμενες ημέρες στο Γ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου η νομική εκπρόσωπος των συγγενών της ζήτησε από το δικαστήριο να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη ως μη ασκηθείσα και όχι να παύσει λόγω θανάτου η δίωξη.