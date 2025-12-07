Airbnb-έκρηξη στην Ελλάδα: Πάνω από 1 εκατομμύριο κλίνες - Ξενοδόχοι σε ασφυξία

Η ελληνική αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης συνεχίζει να «φουσκώνει». Ο αριθμός καταλυμάτων και διαθέσιμων κλινών ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο το γ’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ.

Η γεωγραφική διασπορά μεγαλώνει, με όλο και περισσότερες περιοχές να μπαίνουν στο χάρτη της βραχυχρόνιας φιλοξενίας.

Οι ξενοδόχοι σε δύσκολη θέση

Ο ξενοδοχειακός κλάδος εκφράζει έντονο προβληματισμό. Ο πρόεδρος της ΠΟΞ, Γιάννης Χατζής, τόνισε ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις πιέζουν τις τιμές προς τα κάτω, δυσκολεύοντας την αναβάθμιση μικρών και οικογενειακών μονάδων.

Παράλληλα, η έλλειψη τραπεζικής χρηματοδότησης κάνει το πρόβλημα πιο έντονο. Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι η κυβέρνηση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση με μέτρα για ίσους όρους ανταγωνισμού.

«Ο ελληνικός τουρισμός στηρίζεται σε μια πολύ συγκεκριμένη επιχειρηματική γεωγραφία: χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η βιωσιμότητα αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου έχει άμεση επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα ολόκληρου του τουριστικού οικοσυστήματος» τόνισε ο κ. Χατζής.

Συνεπώς, συνέχισε, κάθε στρατηγική κατεύθυνση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τρία κρίσιμα δεδομένα: Πρώτον, τη δυσκολία πρόσβασης στη τραπεζική χρηματοδότηση για μεγάλο μέρος του κλάδου.

Δεύτερον, τη σημασία των υποδομών και της συνοχής των τοπικών κοινωνιών. Τρίτον, την ανάγκη θεσμικής ισονομίας. Όλες οι μορφές τουριστικής διαμονής, όσο και να προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από την οικονομία διαμοιρασμού, οφείλουν να λειτουργούν με ισοδύναμους κανόνες σε ζητήματα φορολόγησης, αδειοδότησης, ασφάλειας και εργασίας».

Νέο θεσμικό πλαίσιο και έλεγχοι

Από τον Ιανουάριο του 2025 τέθηκαν σε ισχύ νέες προδιαγραφές για τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια:

Υποχρεωτικός φυσικός φωτισμός, αερισμός και κλιματισμός

Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης

Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου και πιστοποιητικό μυοκτονίας

Από τον Οκτώβριο ξεκίνησαν έλεγχοι συμμόρφωσης με πρόστιμα για παραβάσεις. Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι «ποιοτικός τουρισμός σημαίνει κανόνες και ισορροπία».

Καταλύματα : Από 213 χιλ. τον Ιανουάριο σε 247 χιλ. τον Αύγουστο, νέο ιστορικό υψηλό.

Κλίνες : Από 947 χιλ. τον Ιανουάριο σε 1,081 εκατ. τον Αύγουστο, επίσης ρεκόρ.

Μέση παραμονή: Μικρή πτώση στις αρχές του έτους, αλλά ανάκαμψη το καλοκαίρι με κορύφωση τον Αύγουστο στις 4,2 διανυκτερεύσεις.

Για το 2025 και το 2026 δεν επιτρέπονται νέες εγγραφές στο μητρώο βραχυχρόνιας διαμονής στα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας, σε μια προσπάθεια να μπει «φρένο» στην υπερσυγκέντρωση ακινήτων.