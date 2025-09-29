Airbnb: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου - Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Νέο αυστηρό πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.
Όσοι δεν συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες, όπως επισημαίνει και το Mega, θα πληρώσουν πρόστιμο.
Σύμφωνα με τα βασικά σημεία του νέου νομοθετικού πλαισίου τα AIRBNB που ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων μισθώνονται βραχυχρόνια υποχρεούνται πλέον να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
- Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού
- Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν λάβει υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου - εγκαταστάτη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το κτίριο είναι ασφαλές και δεν τρέχει κανένας κίνδυνος
- Οι χώροι θα πρέπει να έχουν χαρακτηριστεί ως κύριας χρήσης, δηλαδή να παρέχονται φωτεινά κτίρια με φυσικό αερισμό - όχι υπόγεια και αποθήκες.
- Υποχρεωτικά πρέπει να έχουν κλιματισμό και θέρμανση
- Πρέπει να έχουν εξόδους κινδύνου
- Πρέπει να έχουν υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης προκειμένου να καλύπτονται τυχόν ζημιές και ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά τη διαμονή των επισκεπτών
- Πρέπει να έχουμε πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης
- Πρέπει να υπάρχει φαρμακείο πρώτων βοηθειών
- Πρέπει να έχουν οδηγό έκτακτης ανάγκης.
