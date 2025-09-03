Αίσιο τέλος στην περιπέτεια της 63χρονης κολυμβήτριας στη Χαλκιδική: Εντοπίστηκε σώα

Αίσιο τέλος έλαβε το θρίλερ με την 63χρονη αγνοουμένη κολυμβήτρια, καθώς σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό, εντοπίστηκε σώα το μεσημέρι της Τετάρτης (3/9) μετά από έρευνες στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής.

Οι έρευνες ήταν σε εξέλιξη για την αλλοδαπή γυναίκα, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Λιμενικής Σώματος (ΠΛΣ) και τριών ιδιωτικών μέσων, οι αρχές χτενίζουν την περιοχή για να την εντοπίσουν.

Η 63χρονη φέρεται να κολυμπούσε σε παραλία της περιοχής όταν χάθηκαν τα ίχνη της.

