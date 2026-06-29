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Αιτωλοακαρνανία: Χωρίς τις αισθήσεις του άνδρας που καταπλακώθηκε από υλικά κατά τη διάρκεια εργασιών

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από χώρο εργασιών στο χωριό Τρύφος Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία άνδρας που καταπλακώθηκε από υλικά και χώματα.

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από χώρο εργασιών στο χωριό Τρύφος Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία άνδρας που καταπλακώθηκε από υλικά και χώματα.

Σύμφωνα με το tempo24.news οι συνθήκες του ατυχήματος δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του και το ΕΚΑΒ.

 

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