Ακίνητα: Ποια σπίτια «φεύγουν» γρήγορα και ποια όχι - Οι ασυμμετρίες και το προφίλ των πωλητών

Σχεδόν το 30% των υποψηφίων αγοραστών, ήτοι ένα σημαντικό ποσοστό εξ αυτών, αναζητεί πλέον κατοικία αξίας χαμηλότερης των 100 χιλ. ευρώ, η οποία είναι και η κατηγορία όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη ανισορροπία με τους πωλητές να έχουν σαφώς το «πάνω χέρι».

Παράλληλα, η περιοχή (σε αξία) των 300- 400 χιλ. ευρώ συγκεντρώνει μόλις το 6% των υποψήφιων αγοραστών με τους ιδιοκτήτες στην περίπτωση αυτή να χρειάζονται αρκετούς μήνες ώστε να προχωρήσει η πολυπόθητη αγοραπωλησία.

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