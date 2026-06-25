Ακίνητα: Ποια σπίτια «φεύγουν» γρήγορα και ποια όχι - Οι ασυμμετρίες και το προφίλ των πωλητών

Σχεδόν το 30% των υποψηφίων αγοραστών, ήτοι ένα σημαντικό ποσοστό εξ αυτών, αναζητεί πλέον κατοικία αξίας χαμηλότερης των 100 χιλ. ευρώ, η οποία είναι και η κατηγορία όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη ανισορροπία με τους πωλητές να έχουν σαφώς το «πάνω χέρι».
Παράλληλα, η περιοχή (σε αξία) των 300- 400 χιλ. ευρώ συγκεντρώνει μόλις το 6% των υποψήφιων αγοραστών με τους ιδιοκτήτες στην περίπτωση αυτή να χρειάζονται αρκετούς μήνες ώστε να προχωρήσει η πολυπόθητη αγοραπωλησία.
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