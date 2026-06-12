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Ακινητοποιήθηκε συρμός του Προαστιακού: Καθυστερήσεις και πιθανές τροποποιήσεις δρομολογίων

Η Hellenic Train ανακοίνωσε καθυστερήσεις και πιθανές τροποποιήσεις δρομολογίων , μετά την ακινητοποίηση συρμού του Προαστικού στο δρομολόγιο Κιάτο - Πειραιάς.

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Προαστιακός | EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
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Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο του Προαστιακού 1323 (Κιάτο – Πειραιάς) ακινητοποιήθηκε προσωρινά στις 18:20 πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών, λόγω εμποδίου που εντοπίστηκε στη σιδηροδρομική γραμμή.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, για τη διαχείριση του συμβάντος ενημερώθηκε άμεσα ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, ενώ η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της με περιορισμένη ταχύτητα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Λόγω του συμβάντος αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών. Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας.

Αναμένεται να ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

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